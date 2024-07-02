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Икер Касильяс рассказал о значимости трансфера Мбаппе для «Реала»

Икер Касильяс рассказал о значимости трансфера Мбаппе для «Реала»
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Бывший голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс рассказал о значимости перехода Килиана Мбаппе для мадридского клуба. Напомним, вчера, 1 июля, Мбаппе официально стал футболистом «Королевского клуба».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«В этом году «Реал Мадрид» был очень хорош, он одолел, превзошёл своих соперников. „Жирона“ — это команда, которая преподнесла сюрприз, заставила драться другие клубы, которых там не было или которые почти всегда были на верхних позициях, а некоторые важные и выдающиеся команды испанского футбола остались в стороне. Заслуга в том, что в этом году „Реал“ был очень хорош во всех смыслах, как в обороне, так и в нападении, коллективно. Я думаю, что немногим командам удалось поставить «Реал Мадрид» в тупик.

Приход Мбаппе? Он игрок, который даёт тебе большие плюсы, помогает прибавлять, даёт больше энергии, заряжает твою батарею. Давайте посмотрим, как выступят другие клубы и как они справиться с тем, чтобы противодействовать этому футболисту. Мадрид хорошо усилился, но сейчас другие команды должны выйти вперёд и усложнить им задачу», — приводит слова Касильяса Marca.

Ранее Мбаппе выступал за «ПСЖ» и «Монако».

Мбаппе принял участие в тренировке после перелома носа

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