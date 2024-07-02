Ташуев: уход Миранчука большой удар по амбициям «Локомотива»

Бывший тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев высказался об уходе из «Локомотива» полузащитника Антона Миранчука.

Вчера, 1 июля, «железнодорожники» официально объявили о не продлении контракта с 28-летним футболистом.

«Локомотиву» изнутри, конечно, виднее, как будет более правильно поступить с тем или иным футболистом. Мы всё-таки со стороны не можем так категорично говорить о том, правильно ли «железнодорожники» поступают, отпуская Глушенкова и Миранчука в одно трансферное окно, или нет.

Но если брать сторону болельщиков, которые хотят, чтобы «Локомотив» всегда был вверху и боролся за медали или чемпионство, то это, безусловно, большой удар по амбициям клуба и его составу. Это серьёзные потери для московской команды.

Миранчук, видимо, сам решил покинуть «Локомотив». Но повторюсь, это очень большие потери для команды. Миранчук и Глушенков — два ключевых игрока для железнодорожников, на них была организующая роль», — приводят слова Ташуева Legalbet.

Миранчук является воспитанником «Локомотива», прошёл путь от академии до основной команды. Transfermarkt оценивает игрока в € 6 млн.

В минувшем сезоне Миранчук сыграл 38 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач.

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