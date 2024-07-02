«Народ удивительный. Все жалуются. Я вообще не понимаю». Дзюба обратился к людям

Нападающий Артём Дзюба опубликовал видео в соцсетях по дороге на тренировку, обратившись к людям.

«Всем привет! Всем доброе утро! Прекрасного настроения всем, ребятки, мальчишки и девчонки. Еду на тренировочку. Работаем, не останавливаемся. Погода просто прекрасная. Все говорят: «Жара, жара…» Жалуются. Когда у нас постоянно холода, то всё: «Ой, скорее бы было солнышко, жарко». Как только оно появляется — все начинают жаловаться. Я вообще не понимаю. Народ, конечно, удивительный.

Наслаждаемся таким прекрасным летом. Всем шикарного настроения, солнышка на районе. Всех обнял, приподнял. Как говорят мудрецы, самая сильная победа — это победа над своим негативным мышлением. Так что, ребятки, улыбаемся и думаем только о хорошем. Всё, всем пока-пока. Хорошего настроения!» — сказал Дзюба на видео в своих соцсетях.

Напомним, Дзюба покинул «Локомотив» и на данный момент находится в статусе свободного агента.

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