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Сегодня, 2 июля, на чемпионате Европы — 2024 в Германии состоятся заключительные два матча 1/8 финала. Сборная Румынии сыграет с национальной командой Нидерландов, соперником сборной Австрии в борьбе за выход в четвертьфинал станет Турция.

Расписание матчей 1/8 финала Евро-2024 на 2 июля (время — московское):

19:00. Румыния — Нидерланды;

22:00. Австрия — Турция.

Напомним, вчера, 1 июля, также состоялись два матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024. Сначала Франция со счётом 1:0 одолела Бельгию, позже Португалия победила Словению в серии пенальти (0:0, 3:0 пен.). Основное время матча и овертайм завершились нулевой ничьей.

Чемпионат Европы — 2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля, матчи континентального первенства принимают 10 стадионов в 10 немецких городах. На «Чемпионате» проводятся текстовые онлайн-трансляции игр турнира.