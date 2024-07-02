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Румыния — Нидерланды. Прямая трансляция
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Расписание матчей 1/8 финала Евро-2024 на 2 июля

Расписание матчей 1/8 финала Евро-2024 на 2 июля
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Сегодня, 2 июля, на чемпионате Европы — 2024 в Германии состоятся заключительные два матча 1/8 финала. Сборная Румынии сыграет с национальной командой Нидерландов, соперником сборной Австрии в борьбе за выход в четвертьфинал станет Турция.

Расписание матчей 1/8 финала Евро-2024 на 2 июля (время — московское):

19:00. Румыния — Нидерланды;
22:00. Австрия — Турция.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 19:00 МСК
Румыния
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Австрия
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, вчера, 1 июля, также состоялись два матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024. Сначала Франция со счётом 1:0 одолела Бельгию, позже Португалия победила Словению в серии пенальти (0:0, 3:0 пен.). Основное время матча и овертайм завершились нулевой ничьей.

Чемпионат Европы — 2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля, матчи континентального первенства принимают 10 стадионов в 10 немецких городах. На «Чемпионате» проводятся текстовые онлайн-трансляции игр турнира.

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