Португалия в 1/4 финала Евро, М. Андреева проиграла на старте Уимблдона. Главное к утру
Сборная Португалии обыграла сборную Словении в матче 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 со счётом 0:0, 3:0 пен., российская теннисистка Мирра Андреева покинула Уимблдон-2024, проиграв в первом раунде Бренде Фрухвиртовой (6:1, 3:6, 2:6), нападающий Криштиану Роналду установил антирекорд футбола XXI века. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Сборная Португалии обыграла Словению в серии пенальти и вышла в четвертьфинал Евро-2024.
- Мирра Андреева в трёх сетах уступила Бренде Фрухвиртовой в первом раунде Уимблдона.
- Криштиану Роналду установил антирекорд футбола XXI века.
- Уругвай вышел в плей-офф Кубка Америки – 2024, минимально обыграв США.
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- Янник Синнер вышел во второй круг Уимблдона.
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