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Португалия в 1/4 финала Евро, М. Андреева проиграла на старте Уимблдона. Главное к утру

Сборная Португалии обыграла сборную Словении в матче 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 со счётом 0:0, 3:0 пен., российская теннисистка Мирра Андреева покинула Уимблдон-2024, проиграв в первом раунде Бренде Фрухвиртовой (6:1, 3:6, 2:6), нападающий Криштиану Роналду установил антирекорд футбола XXI века. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».