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2 июля главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты Кубка Америки — 2024, результаты Уимблдон

Португалия в 1/4 финала Евро, М. Андреева проиграла на старте Уимблдона. Главное к утру
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Сборная Португалии обыграла сборную Словении в матче 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 со счётом 0:0, 3:0 пен., российская теннисистка Мирра Андреева покинула Уимблдон-2024, проиграв в первом раунде Бренде Фрухвиртовой (6:1, 3:6, 2:6), нападающий Криштиану Роналду установил антирекорд футбола XXI века. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Сборная Португалии обыграла Словению в серии пенальти и вышла в четвертьфинал Евро-2024.
  2. Мирра Андреева в трёх сетах уступила Бренде Фрухвиртовой в первом раунде Уимблдона.
  3. Криштиану Роналду установил антирекорд футбола XXI века.
  4. Уругвай вышел в плей-офф Кубка Америки – 2024, минимально обыграв США.
  5. Файзуллаев может покинуть ЦСКА и продолжить карьеру в Испании.
  6. Янник Синнер вышел во второй круг Уимблдона.
  7. «Вашингтон» подписал контракт с лучшим защитником-бомбардиром «Оттавы».
  8. Панама обыграла Боливию и вышла в плей-офф Кубка Америки — 2024.
  9. Тедеско собирается продолжить работу в сборной Бельгии, несмотря на вылет с Евро-2024.
  10. Джейсон Тейтум станет первым в истории НБА, кто заработает $ 70 млн за сезон.
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