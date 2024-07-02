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Австрия — Турция: во сколько начало матча Евро-2024, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 2 июля, на стадионе «Ред Булл-Арена – Центральштадион» (Лейпциг) состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Австрии и Турции.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Трансляцию матча Австрия – Турция можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» или в онлайн-кинотеатре Okko.

На групповом этапе Австрия заняла первое место в квартете D с Францией, Нидерландами и Польшей. Турция расположилась на второй строчке группы F с Португалией, Грузией и Чехией.

Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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