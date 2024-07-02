Булыкин — о словах отца Митая: папа есть папа, он всегда хочет лучшего для сына

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал слова отца защитника железнодорожников Марио Митая.

Ранее отец 20-летнего футболиста заявил, что сын чувствует себя одиноко, а в клубе ему не доверяют.

«Папа есть папа, он всегда хочет лучшего для сына. Но, думаю, такого нет, что ему не доверяют в команде. «Локомотив» ставит тех, кто готов на данный момент. Было время, и Митай выходил в основном составе. Нет ничего странного сейчас, просто есть футболист, который не попадает в стартовый состав.

Думаю, Митаю будет тяжело в «Локомотиве». Если будет какое-то предложение, то клуб не откажется его продать. Да, можно найти ему варианты в Европе, но это тяжело. Не знаю, какая у него зарплата, но предполагаю, что она побольше, чем в средних европейских клубах, а в топ-клуб ему перейти будет сложно. Митаю не дадут такие деньги, как в России», — приводит слова Булыкина Legalbet.

Митай перешёл в «Локомотив» из греческого АЕКа в августе 2022 года. Сумма трансфера составила € 3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 2 млн.