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Брат экс-директора «Спартака» назначен на руководящую должность в «Манчестер Юнайтед»

Брат экс-директора «Спартака» назначен на руководящую должность в «Манчестер Юнайтед»
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«Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил о назначении Дэна Эшуорта на пост спортивного директора. Ранее Эшуорт работал на руководящей должности в «Ньюкасле». Клубы договорились о переходе 54-летнего специалиста, однако детали сделки раскрывать не стали.

Стоит отметить, что Дэн Эшуорт работал в «Ньюкасле» с 2022 года. Ранее он занимал пост технического директора «Брайтона», а до этого работал в Футбольной ассоциации Англии.

Интересно, что родной брат нового спортивного директора «Манчестер Юнайтед», Пол Эшуорт, ранее занимал аналогичную должность в московском «Спартаке». После ухода британца спортивным директором «Спартака» был назначен португалец Томаш Амарал, который занимает эту должность по сей день.

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