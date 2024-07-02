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Яка Бийол: на Евро-2024 Словения доказала, что может конкурировать с лучшими сборными

Яка Бийол: на Евро-2024 Словения доказала, что может конкурировать с лучшими сборными
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Футболист сборной Словении Яка Бийол, ранее выступавший за московский ЦСКА, поделился эмоциями после поражения в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с Португалией (0:0 (0:3 – по пен.)).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 0
Словения

«Я так горжусь всей командой. Мы все выкладывались на 100% от начала и до конца. Мы довели игру до пенальти, а потом нам не повезло, мы не забили три удара.

Мы действительно должны гордиться. Конечно, мы хотели победить, но я уверен, что мы ещё вернёмся. Думаю, мы должны быть довольны турниром. Мы доказали, что можем конкурировать с лучшими из них. Вы видите нас не в последний раз», — приводит слова Бийола пресс-служба УЕФА.

Игра проходила на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт-на-Майне, Германия). Сборная Португалии оказалась сильнее Словении в серии послематчевых пенальти (3:0) и одержала победу в игре. Главным героем встречи стал вратарь португальцев Диогу Кошта. Он отбил все три удара словенцев в серии пенальти.

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