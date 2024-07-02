Пименов назвал решающий эпизод матча 1/8 финала между Португалией и Словенией

Бывший российский футболист Руслан Пименов назвал решающий момент матча 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Португалии и Словении.

«Вот этот эпизод с Шешко всё решил на самом деле. Словенцы выглядели лучше, были близки к голу, но в итоге всё, пожалуй, перекосило. Не забиваешь ты — другая команда победит. Такие моменты нужно реализовывать. Тем более нападающий считается хорошего уровня», — заявил Пименов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между Словенией и Португалией состоялся накануне, 1 июля. Игра проходила на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт-на-Майне, Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато из Италии. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Основное время матча закончилось без забитых голов (0:0). На 105-й минуте нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти, который отразил вратарь словенцев Ян Облак. Не забив голов и в дополнительное время, команды пробили серию послематчевых пенальти, где решающим оказался удар нападающего сборной Португалии Бернарду Силвы.