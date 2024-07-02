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Ванья Дркушич: неплохо справились с Роналду, горжусь собой и сборной Словении

Ванья Дркушич: неплохо справились с Роналду, горжусь собой и сборной Словении
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Центральный защитник сборной Словении Ванья Дркушич, выступающий за футбольный клуб «Сочи», рассказал, как удалось сдержать форварда Португалии Криштиану Роналду в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024, а также высказался о своей игре и выступлении национальной команды на турнире.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 0
Словения

«Как делили между собой Роналду? Мы просто понимали, что нужно действовать компактно и агрессивно с самых первых минут. Такому футболисту нельзя давать слишком много пространства, потому что он этим воспользуется и забьёт. И мне кажется, что мы неплохо с ним справились.

Но это говорит о качестве всей нашей команды, не только обороны. Все работали на пределе. Лично я вполне доволен тем, как смог выступить на этом Евро. Это был мой первый большой опыт со сборной, и я горжусь собой и своей командой», — приводит слова Дркушича «РБ Спорт».

Напомним, сборная Португалии вышла в 1/4 финала Евро-2024, обыграв Словению в серии послематчевых 11-метровых (0:0 (0:3 – по пен.)).

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
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