Президент «Торпедо»: Нетфуллин действительно может вернуться в команду, ведём переговоры

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин сообщил, что бывший полузащитник клуба Равиль Нетфуллин может вернуться в команду. Накануне в СМИ появилась информация, что Нетфуллин якобы расторг контракт с «Химками». Официального подтверждения этих данных пока не последовало.

«Равиль Нетфуллин действительно может вернуться в «Торпедо». На данный момент мы с ним ведём переговоры», — приводит слова Волнушкина «Матч ТВ».

Нетфуллин выступал за «Торпедо» с 2020 по 2023 год, после чего перешёл в «Химки». Действующее соглашение Нетфуллина с «Химками» рассчитано до лета 2025 года. По итогам прошлого сезона подмосковная команда выиграла Мелбет Первую лигу и вышла в РПЛ. 31‑летний Нетфуллин провёл 35 матчей, забил шесть мячей и сделал две голевые передачи.