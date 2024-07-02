Куман — о матче 1/8 финала Евро-2024 с Румынией: жду, что соперник будет агрессивным

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман высказался в преддверии матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Румынии.

«Жду, что румыны будут играть очень агрессивно. Они физически сильны, что даёт им преимущество в обороне, и очень опасны при стандартах», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч между Нидерландами и Румынией состоится сегодня, 2 июля. Команды будут играть на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. На групповом этапе Румыния заняла первое место в квартете Е (4 очка), а Нидерланды расположились на третьей строчке в группе D (4 очка). Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.