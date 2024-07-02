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Австрия — Турция. Прямая трансляция
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Защитник сборной Австрии Дансо: мы знали, что можем пройти далеко на Евро-2024

Защитник сборной Австрии Дансо: мы знали, что можем пройти далеко на Евро-2024
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Защитник сборной Австрии Кевин Дансо высказался об амбициях австрийской национальной команды в преддверии матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с Турцией.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Австрия
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нам просто нужно твёрдо стоять на земле. Мы всегда верили в себя. Мы всегда знали, что можем пройти далеко. Это нормально, когда ты амбициозен и хочешь стать лучшей сборной, лучшим клубом или лучшим футболистом. Ожидания приходят, и тебе просто нужно уметь выступать. Даже когда от тебя ждут победы, ты должен сделать это и отнестись к этому спокойно.

Победа над Турцией (6:1) в марте? Это будет совсем другая игра. В том товарищеском матче мы сыграли очень хорошо. Мы оглянулись на ту игру, проанализировали её. Есть много вещей, которые можно улучшить. Если мы сможем это сделать, это будет отличная игра. Если мы будем играть так, как играли, как команда, полная уверенности, мы выиграем матч», — приводит слова Дансо пресс-служба УЕФА.

Матч между сборными Австрии и Турции состоится во вторник, 2 июля. Игра пройдёт в Лейпциге (Германия) на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион», её начало запланировано на 22:00 мск.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
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