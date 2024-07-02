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«Зенит» — «Сочи»: текстовая онлайн-трансляция матча Летнего кубка начнётся в 16:00

«Зенит» — «Сочи»: текстовая онлайн-трансляция матча Летнего кубка начнётся в 16:00
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Сегодня, 2 июля, состоится первый матч Летнего кубка, в котором примут участие «Зенит» и «Сочи». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Winline Летний Кубок РПЛ
02 июля 2024, вторник. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
Сочи
Сочи, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошедшем сезоне «Зенит» дважды встречался с «Сочи» в рамках Российской Премьер-Лиги. Обе игры завершились победами сине-бело-голубых (2:0 и 3:0).

Напомним, в товарищеском международном турнире сыграют чемпион Сербии «Црвена Звезда», «Зенит», «Атлетико Тальерес» и «Сочи». Матчи пройдут на стадионах «Газпром Арена» и «Петровский» в Санкт-Петербурге. Турнир будет проходить со 2 по 14 июля. «Атлетико Тальерес» является серебряным призёром и лидером чемпионата Аргентины.

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