Защитник Словении Дркушич высказался о слезах Роналду после нереализованного 11-метрового

Центральный защитник сборной Словении Ванья Дркушич, выступающий за футбольный клуб «Сочи», высказался об эмоциях форварда Португалии Криштиану Роналду после нереализованного 11-метрового в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024.

«Роналду заплакал после нереализованного пенальти? Честно говоря, не видел, что он плакал. Вообще не заметил. Но почувствовал огромное облегчение, когда Ян взял тот пенальти. Полагаю, вся страна нами гордится. Вообще не думаю, что стоит заострять внимание на эмоциях Криштиану, мы осложнили жизнь Португалии, да и не только им на этом турнире. И этим реально стоит гордиться», — приводит слова Дркушича «РБ Спорт».

Напомним, сборная Португалии вышла в 1/4 финала Евро-2024, обыграв Словению в серии послематчевых 11-метровых (0:0 (0:3 – по пен.)).