Игрок сборной Австрии: Рангник — настоящий профессионал, со стороны этого не понять

Защитник сборной Австрии Кевин Дансо высказался о главном тренере австрийской национальной команды Ральфе Рангнике в преддверии матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с Турцией.

«Он очень любит футбол и всё, что с ним связано, — настоящий профессионал. Со стороны этого не понять. Вы видите многие его тактические приёмы и то, что он привнёс в футбол: его философию гегенпрессинга [контрпрессинга], которой пытаются подражать многие команды. Но если вы не знаете его лично, вы не поймёте, насколько он увлечён своим делом и как он сделает всё, чтобы у нас были лучшие условия и мы были в лучшей форме для игры», — приводит слова Дансо пресс-служба УЕФА.

Матч между сборными Австрии и Турции состоится во вторник, 2 июля. Игра пройдёт в Лейпциге (Германия) на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион», её начало запланировано на 22:00 мск.