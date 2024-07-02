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Австрия — Турция. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Игрок сборной Австрии: Рангник — настоящий профессионал, со стороны этого не понять

Игрок сборной Австрии: Рангник — настоящий профессионал, со стороны этого не понять
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Защитник сборной Австрии Кевин Дансо высказался о главном тренере австрийской национальной команды Ральфе Рангнике в преддверии матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с Турцией.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Австрия
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Он очень любит футбол и всё, что с ним связано, — настоящий профессионал. Со стороны этого не понять. Вы видите многие его тактические приёмы и то, что он привнёс в футбол: его философию гегенпрессинга [контрпрессинга], которой пытаются подражать многие команды. Но если вы не знаете его лично, вы не поймёте, насколько он увлечён своим делом и как он сделает всё, чтобы у нас были лучшие условия и мы были в лучшей форме для игры», — приводит слова Дансо пресс-служба УЕФА.

Матч между сборными Австрии и Турции состоится во вторник, 2 июля. Игра пройдёт в Лейпциге (Германия) на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион», её начало запланировано на 22:00 мск.

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