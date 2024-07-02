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Экс-футболист «Амкала» и 2DROTS перешёл в «Текстильщик» на правах аренды

Экс-футболист «Амкала» и 2DROTS перешёл в «Текстильщик» на правах аренды
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Нападающий воронежского «Факела» Матвей Ивахнов будет выступать за «Текстильщик» до конца сезона-2024/2025. Стороны подписали арендное соглашение, информирует официальный сайт воронежцев.

«Матвей Ивахнов сможет получить игровую практику в стане красно-чёрных. Желаем Матвею проявить себя лучшим образом!» — написала пресс-служба «Факела».

Напомним, Матвей Ивахнов — воспитанник футбольной академии московского «Динамо». До старта профессиональной карьеры нападающий играл за медийные команды «Амкал» и 2DROTS. За основную команду «Факела» Ивахнов успел провести 22 матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Также Матвей выступал за саратовский «Сокол», «Динамо-2», «Факел-2» и ряд других клубов.

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