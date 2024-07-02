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Корнеев: Франция должна обыгрывать Португалию в 1/4 финала Евро-2024

Корнеев: Франция должна обыгрывать Португалию в 1/4 финала Евро-2024
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Бывший российский футболист Игорь Корнеев считает, что сборная Франции должна обыграть команду Португалии в четвертьфинале чемпионата Европы — 2024.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/4 финала
05 июля 2024, пятница. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«На мой взгляд, Франция должна побеждать. Они с Бельгией играли как удав с кроликом. У них есть ресурсы, но при этом нельзя сказать, что их игра нам нравится. Но у сборной Франции всё равно есть запас», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Напомним, накануне, 1 июля, состоялся матч между Словенией и Португалией. Игра проходила на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт-на-Майне, Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато из Италии. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Основное время матча закончилось без забитых голов (0:0). На 105-й минуте нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти, который отразил вратарь словенцев Ян Облак. Не забив голов и в дополнительное время, команды пробили серию послематчевых пенальти, где решающим оказался удар нападающего сборной Португалии Бернарду Силвы. Таким образом, сборная Португалии вышла в четвертьфинал Евро-2024, где сыграет с Францией.

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