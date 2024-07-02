Корнеев: Франция должна обыгрывать Португалию в 1/4 финала Евро-2024

Бывший российский футболист Игорь Корнеев считает, что сборная Франции должна обыграть команду Португалии в четвертьфинале чемпионата Европы — 2024.

«На мой взгляд, Франция должна побеждать. Они с Бельгией играли как удав с кроликом. У них есть ресурсы, но при этом нельзя сказать, что их игра нам нравится. Но у сборной Франции всё равно есть запас», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, накануне, 1 июля, состоялся матч между Словенией и Португалией. Игра проходила на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт-на-Майне, Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато из Италии. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Основное время матча закончилось без забитых голов (0:0). На 105-й минуте нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти, который отразил вратарь словенцев Ян Облак. Не забив голов и в дополнительное время, команды пробили серию послематчевых пенальти, где решающим оказался удар нападающего сборной Португалии Бернарду Силвы. Таким образом, сборная Португалии вышла в четвертьфинал Евро-2024, где сыграет с Францией.