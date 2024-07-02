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«Это позор». Терри отреагировал на троллинг BBC в адрес Роналду

«Это позор». Терри отреагировал на троллинг BBC в адрес Роналду
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Легендарный экс-футболист сборной Англии Джон Терри отреагировал на троллинг британского телеканала BBC в адрес нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду во время матча со Словенией на Евро-2024 (0:0, 3:0 – в серии пенальти). Напомним, на 105-й минуте Роналду не смог реализовать пенальти, который отразил вратарь словенцев Ян Облак. В трансляции BBC в момент пенальти вместо фамилии Роналду было написано Misstiano Penaldo (интерпретация на русском — Промахтиану Пеналду).

«Би-би-си, это позор», — написал Джон Терри в своих соцсетях, прикрепив скандальный скриншот из трансляции.

Стоит отметить, что большая часть футбольных болельщиков в соцсетях также раскритиковали телеканал BBC за шутку над одним из лучших футболистов в истории.

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