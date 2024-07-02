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На Евро-2024 не осталось игроков, представляющих клубы из России

На Евро-2024 не осталось игроков, представляющих клубы из России
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После поражения сборной Словении от Португалии в матче 1/8 финала Евро-2024 на континентальном турнире не осталось игроков, представляющих российские клубы.

Напомним, от РПЛ и Мелбет Первой лиги на чемпионат Европы — 2024 отправились четыре футболиста. Это нападающий «Рубина» Мирлинд Даку и защитник «Локомотива» Марио Митай (оба — сборная Албании), игрок «Спартака» Срджан Бабич (Сербия), а также центральный защитник «Сочи» Ванья Дркушич (Словения).

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Словении и Португалии состоялся накануне, 1 июля. Игра проходила на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт-на-Майне, Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато из Италии. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Основное время матча закончилось без забитых голов (0:0). На 105-й минуте нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти, который отразил вратарь словенцев Ян Облак. Не забив голов и в дополнительное время, команды пробили серию послематчевых пенальти, где решающим оказался удар нападающего сборной Португалии Бернарду Силвы.

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