Кирьяков: если сборная Австрии поймает кураж, она способна на очень многое

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2024 между Австрией и Турцией.

«Австрия — командная, способная на очень многое. Она может обыграть любого соперника, но и проиграть любому. Как пойдёт игра. Побегут, понесётся Забитцер, поймают кураж — могут сделать очень многое. Австрия способна обыграть и Турцию в 1/8, и Нидерланды или Румынию в четвертьфинале. Нидерланды они только что обыграли в группе. Всё будет зависеть от настроя, мотивации и куража», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сегодня, 2 июля, на стадионе «Ред Булл-Арена – Центральштадион» (Лейпциг) состоится матч 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Австрии и Турции. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Победитель этого матча выйдет в четвертьфинал Евро-2024.