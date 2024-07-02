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Солтмурад Бакаев покинул «Рубин», он продолжит карьеру в «Акроне»

Солтмурад Бакаев покинул «Рубин», он продолжит карьеру в «Акроне»
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Казанский «Рубин» на своём официальном сайте объявил об уходе Солтмурада Бакаева. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

«Спасибо, Бака! Футбольный клуб «Рубин» благодарит Солтмурада за самоотдачу и вклад в успехи клуба и желает удачи в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба казанцев.

В ту же минуту тольяттинский «Акрон» объявил о подписании контракта с Бакаевым, который присоединился к новой команде на правах свободного агента. Подробности личного контракта игрока с «Акроном» не разглашаются.

Напомним, в сезоне-2022/2023 вместе с «Рубином» Солтмурад Бакаев выиграл Первую лигу. В минувшем сезоне он выступал на правах аренды за московскую «Родину». До перехода в «Рубин» Бакаев играл за «Спартак».

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