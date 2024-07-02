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Стало известно о разладе внутри сборной Италии на Евро-2024 из-за Спаллетти

Стало известно о разладе внутри сборной Италии на Евро-2024 из-за Спаллетти
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Между игроками сборной Италии и главным тренером команды Лучано Спаллетти сложились натянутые отношения во время чемпионата Европы — 2024. Об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на Reppublica.

По информации источника, коллектив поделился две части. Некоторые игроки сборной упрекали Спаллетти за недостаточную подготовку команды к турниру и считали, что в стиле игры не было интенсивности. Часть футболистов были против вызова полузащитника Николо Фаджоли, считая его «стукачом» за то, что тот втянул игрока «Ньюкасл Юнайтед» Сандро Тонали в скандал со ставками.

Также сообщается, что игроки были шокированы тем, что Лучано изменил тактику и состав за два часа до матча 3-го тура группового этапа с Хорватией (1:1). Некоторые футболисты чувствовали себя исключёнными из стартового состава.

Напомним, Спаллетти возглавил сборную Италии в августе 2023 года. Под его руководством итальянцы пробились на Евро-2024. На турнире команда стартовала в группе В вместе с Испанией, Хорватией и Албанией. После трёх сыгранных туров Италия набрала четыре очка и заняла второе место в турнирной таблице группы B. В матче 1/8 финала Евро-2024 итальянцы уступили сборной Швейцарии (0:2) и покинули турнир.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
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