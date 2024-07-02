Тренер Румынии Йордэнеску: Нидерланды — фаворит нашего матча 1/8 финала Евро-2024

Главный тренер сборной Румынии Эдуард Йордэнеску высказался в преддверии матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Нидерландов.

«Надо быть готовым отдать все силы, если стремишься переписать историю. Все матчи трудные, а за выход в четвертьфинал — особенно. Голландцы будут фаворитами. У этой команды невероятные игроки, но у нас тоже есть сильные стороны», — приводит слова Йордэнеску официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч между Нидерландами и Румынией состоится сегодня, 2 июля. Команды будут играть на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. На групповом этапе Румыния заняла первое место в квартете Е (4 очка), а Нидерланды расположились на третьей строчке в группе D (4 очка). Чемпионат Европы в Германии проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.