Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в США. В услугах футболиста заинтересован клуб «Ди-Си Юнайтед», информирует авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Ранее в СМИ также появлялись слухи об интересе к Миранчуку со стороны «Дженоа» и ряда других клубов.

Напомним, Миранчук перешёл в «Аталанту» в 2020 году из московского «Локомотива». Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2025 года. В завершившемся сезоне-2023/2024 Алексей провёл за «Аталанту» 42 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 12 результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает Миранчука в € 10 млн. Вместе с итальянским клубом российский хавбек в прошлом сезоне стал победителем Лиги Европы.