Ральф Рангник: то, что сборная Австрии оказалась в 1/8 финала Евро, — не случайно

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник высказался об изначальных ожиданиях от австрийской национальной команды в преддверии матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с Турцией.

«Достичь того, чего Австрия ещё никогда не добивалась, и выйти в четвертьфинал — это очень много значит. Мало кто ожидал, что мы выйдем из своей группы, не говоря уже о том, чтобы занять первое место в самом сложном квартете. То, что мы оказались в 1/8 финала, — не случайно. Теперь мы здесь, в Лейпциге, где я проработал восемь лет и где многие мои футболисты играли или продолжают играть. Мы очень рады и надеемся, что наряду с болельщиками Австрии здесь будет и несколько фанатов «Лейпцига».

Все очень спокойны, никто в лагере не считает, что мы уже чего-то добились. Евро по-настоящему начинается для нас. Важно начать всё с чистого листа, потому что теперь мы в режиме матчей на вылет. Мы должны жить в этом режиме и наслаждаться им с первой минуты», — приводит слова Рангника пресс-служба УЕФА.

Матч между сборными Австрии и Турции состоится во вторник, 2 июля. Игра пройдёт в Лейпциге (Германия) на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион», её начало запланировано на 22:00 мск.