ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Австрия — Турция. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ральф Рангник: то, что сборная Австрии оказалась в 1/8 финала Евро, — не случайно

Ральф Рангник: то, что сборная Австрии оказалась в 1/8 финала Евро, — не случайно
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник высказался об изначальных ожиданиях от австрийской национальной команды в преддверии матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с Турцией.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Австрия
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Достичь того, чего Австрия ещё никогда не добивалась, и выйти в четвертьфинал — это очень много значит. Мало кто ожидал, что мы выйдем из своей группы, не говоря уже о том, чтобы занять первое место в самом сложном квартете. То, что мы оказались в 1/8 финала, — не случайно. Теперь мы здесь, в Лейпциге, где я проработал восемь лет и где многие мои футболисты играли или продолжают играть. Мы очень рады и надеемся, что наряду с болельщиками Австрии здесь будет и несколько фанатов «Лейпцига».

Все очень спокойны, никто в лагере не считает, что мы уже чего-то добились. Евро по-настоящему начинается для нас. Важно начать всё с чистого листа, потому что теперь мы в режиме матчей на вылет. Мы должны жить в этом режиме и наслаждаться им с первой минуты», — приводит слова Рангника пресс-служба УЕФА.

Матч между сборными Австрии и Турции состоится во вторник, 2 июля. Игра пройдёт в Лейпциге (Германия) на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион», её начало запланировано на 22:00 мск.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
Материалы по теме
Игрок сборной Австрии: Рангник — настоящий профессионал, со стороны этого не понять
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android