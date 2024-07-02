Игрок «Сочи» Дркушич: в России нет футболистов, с кем было сложнее играть, чем с Роналду

Центральный защитник сборной Словении Ванья Дркушич, выступающий за футбольный клуб «Сочи», высказался об игре с нападающим национальной команды Португалии Криштиану Роналду в матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024.

«Есть ли кто-то в России, против кого было сложнее играть, чем против Роналду? Думаю, нет. Роналду — топ-нападающий, поэтому с ним пришлось очень тяжело», — приводит слова Дркушича «РБ Спорт».

Напомним, сборная Португалии вышла в 1/4 финала Евро-2024, обыграв Словению в серии послематчевых 11-метровых (0:0 (0:3 – по пен.)). Отметим, что 39-летний Роналду не реализовал удар с пенальти на 105-й минуте встречи. В послематчевой серии Криштиану первым из своей команды подошёл у мячу и уверенно отправил мяч в угол ворот Яна Облака.