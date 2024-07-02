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Сестра Роналду поддержала нападающего Португалии после матча 1/8 финала Евро-2024

Сестра Роналду поддержала нападающего Португалии после матча 1/8 финала Евро-2024
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Сестра нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду Катя Авейру поддержала брата после игры 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 со Словенией.

Авейру выложила в социальных сетях несколько фотографий с Роналду и сопроводила снимки подписями. Так, под фотографией Криштиану в объятиях главного тренера Португалии Роберто Мартинеса Катя написала: «Подними голову, мой король».

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Напомним, на 105-й минуте матча со Словенией Роналду не смог реализовать пенальти, который отразил вратарь Ян Облак. Отметим, позже в серии послематчевых пенальти Роналду реализовал свой удар. В четвертьфинале Евро-2024 сборная Португалии встретится с Францией. Чемпионат Европы проходит с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем турнира является сборная Италии, которая в финале 2021 года обыграла сборную Англии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 0
Словения
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