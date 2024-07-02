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Буффон может покинуть сборную Италии после провала на Евро-2024

Буффон может покинуть сборную Италии после провала на Евро-2024
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Глава делегации сборной Италии, бывший голкипер «Ювентуса» и «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон может покинуть национальную команду после провала на чемпионате Европы — 2024. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, Буффон встретится с руководителем итальянской федерации футбола, чтобы обсудить своё будущее в сборной. Не исключено, что Джанлуиджи после этого свой пост покинет.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Напомним, на чемпионате Европы национальная команда Италии стартовала в группе В вместе с Испанией, Хорватией и Албанией. После трёх сыгранных туров Италия набрала четыре очка и заняла второе место в турнирной таблице группы B. В матче 1/8 финала Евро-2024 итальянцы уступили сборной Швейцарии (0:2) и покинули турнир.

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