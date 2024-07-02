Хавбек «Зенита» Мантуан: матч с «Тальересом» жду с нетерпением

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан высказался в преддверии матча Летнего кубка с аргентинским «Атлетико Тальерес».

«Матч с «Тальересом» жду с нетерпением! Прекрасно представляю себе эту команду, смотрел её матчи в Кубке Либертадорес — ​очень сильный клуб. Будет сложная игра, с соперниками из Аргентины всегда непросто. Я уже встречался на поле с ними, а тем, у кого такого опыта нет, будет особенно интересно», — приводит слова Мантуана пресс-служба «Зенита».

Напомним, в товарищеском международном турнире сыграют чемпион Сербии «Црвена Звезда», «Зенит», «Атлетико Тальерес» и «Сочи». Матчи пройдут на стадионах «Газпром Арена» и «Петровский» в Санкт-Петербурге. Турнир будет проходить со 2 по 14 июля. «Атлетико Тальерес» является серебряным призёром и лидером чемпионата Аргентины.