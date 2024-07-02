Тренер Австрии Рангник высказался о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2024 с Турцией

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник высказался о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с Турцией.

«Мы играем с командой, которая сильна на мяче и которая привносит в матчи много страсти. Мы должны быть готовы к обеим этим вещам. Мы должны привнести в игру нашу энергию, которая отличает нас от других. Нам нужны горячие сердца, но холодные головы.

Мы смотрели их игру с Чехией (2:1), когда узнали, что Турция будет нашим вероятным соперником. Чехия очень хорошо играла по фазам и выглядела очень сильно физически. Удаление изменило игру, и я не уверен, что она сложилась бы так, если бы на поле были все футболисты», — приводит слова Рангника пресс-служба УЕФА.

Матч между сборными Австрии и Турции состоится во вторник, 2 июля. Игра пройдёт в Лейпциге (Германия) на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион», её начало запланировано на 22:00 мск.