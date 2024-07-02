ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Румыния — Нидерланды. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер Австрии Рангник высказался о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2024 с Турцией

Тренер Австрии Рангник высказался о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2024 с Турцией
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник высказался о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с Турцией.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 22:00 МСК
Австрия
Не начался
Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы играем с командой, которая сильна на мяче и которая привносит в матчи много страсти. Мы должны быть готовы к обеим этим вещам. Мы должны привнести в игру нашу энергию, которая отличает нас от других. Нам нужны горячие сердца, но холодные головы.

Мы смотрели их игру с Чехией (2:1), когда узнали, что Турция будет нашим вероятным соперником. Чехия очень хорошо играла по фазам и выглядела очень сильно физически. Удаление изменило игру, и я не уверен, что она сложилась бы так, если бы на поле были все футболисты», — приводит слова Рангника пресс-служба УЕФА.

Матч между сборными Австрии и Турции состоится во вторник, 2 июля. Игра пройдёт в Лейпциге (Германия) на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион», её начало запланировано на 22:00 мск.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024
Материалы по теме
Ральф Рангник: то, что сборная Австрии оказалась в 1/8 финала Евро, — не случайно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android