Булыкин: игру Португалии со Словенией было скучно смотреть, потому что не было голов

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался по итогам матча 1/8 финала Евро-2024 между сборными Словении и Португалии.

«Тяжёлая победа Португалии. Была интрига, довели до пенальти. Португальцы могли проиграть на последних минутах, если бы Словения реализовала выход один на один. Но всё вышло красиво для Португалии в плане эмоций Криштиану и команды. Вратарь в серии пенальти вытащил сборную Португалии в следующий этап. Было скучно смотреть игру, потому что не было голов, но по движению и игре они должны были быть», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, накануне, 1 июля, состоялся матч между Словенией и Португалией. Игра проходила на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт-на-Майне, Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато из Италии. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Основное время матча закончилось без забитых голов (0:0). На 105-й минуте нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти, который отразил вратарь словенцев Ян Облак. Не забив голов и в дополнительное время, команды пробили серию послематчевых пенальти, где решающим оказался удар нападающего сборной Португалии Бернарду Силвы. Таким образом, сборная Португалии вышла в четвертьфинал Евро-2024, где сыграет с Францией.