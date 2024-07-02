Булыкин: игра со Словенией ещё больше закалит Роналду, это просто неудачный день

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал итог матча Евро-2024 Португалия — Словения.

«Думаю, у Роналду просто неудачный матч. Он неплохо двигался, было видно, что хочет забить. Ему предоставилась возможность с пенальти, но смазал. Это просто неудачный день для Криштиану. Эта игра ещё больше закалит Роналду, и в следующих матчах он проявит себя ещё больше», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, матч между Словенией и Португалией состоялся накануне, 1 июля. Игра проходила на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт-на-Майне, Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато из Италии. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Основное время матча закончилось без забитых голов (0:0). На 105-й минуте нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти, который отразил вратарь словенцев Ян Облак. Игра перешла в серию пенальти, где сильнее оказались португальцы.