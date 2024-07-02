Хаманн: Роналду думает только о себе, его реакция в матче со Словенией постыдна

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и «Баварии» Дитмар Хаманн раскритиковал нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду за поведение в матче 1/8 финала Евро-2024 с национальной командой Словении.

«39-летний футболист играет 120 минут, не реализует пенальти. Должен сказать, что я поверил во всю эту ересь, что Роналду теперь стал командным игроком, потому что сейчас он нуждается в команде больше, чем когда-либо. Я поверил в это, но думаю, что сегодня он показал своё истинное лицо. Он промахивается с пенальти, начинает плакать на поле, плачет в перерыве дополнительного времени. И я думаю: «Всё вертится вокруг тебя». В команде 26 игроков, 20 тренеров, 30 или 40 тысяч болельщиков на трибунах – не всё крутится вокруг тебя. Я стараюсь быть объективным, но я болел за Словению, потому что считал эту реакцию постыдной. Я никогда не видел ничего подобного, потому что, как только ты начинаешь показывать эмоции, как только становишься эмоциональным, это конец. К его чести, Роналду первым пробил пенальти в серии, и пробил хорошо. Но, как я уже сказал, я поверил во всю эту ерунду о том, что Роналду стал командным игроком, а это абсолютная чушь. Он думает только о себе», — приводит слова Хаманна Daily Mail.

Напомним, матч между Словенией и Португалией состоялся накануне, 1 июля. Игра проходила на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт-на-Майне, Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато из Италии. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Основное время матча закончилось без забитых голов (0:0). На 105-й минуте нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти, который отразил вратарь словенцев Ян Облак. Не забив голов и в дополнительное время, команды пробили серию послематчевых пенальти, где решающим оказался удар нападающего сборной Португалии Бернарду Силвы. Таким образом, сборная Португалии вышла в четвертьфинал Евро-2024, где сыграет с Францией.