Клубы РПЛ проголосовали за изменение механизма отмены и переноса матчей

Общее собрание клубов Российской Премьер-Лиги согласовало проект регламента на сезон-2024/2025, где проголосовало за изменение механизма отмены и переноса матчей. Отмечается, что изменения в регламенте должны быть утверждены на исполкоме (бюро исполкома) РФС.

«В соответствии с ним при наличии особых обстоятельств (форс-мажор, погодные условия и т.д.) президент РПЛ получает возможность не позднее чем за час до начала матча отменить игру и установить новые дату и время матча (в рамках туров и резервных дней) или обратиться в РФС, чтобы внести изменения в график чемпионата.

В течение часа до начала матча и по ходу игры решение об отмене/прекращении матча и о его переносе/приостановке не более чем на 60 минут вправе принять судья. Если обстоятельства, мешающие проведению игры, за это время не устранены, матч должен быть доигран или проведён по возможности на следующий день. Если это невозможно, новая дата и время определяются в установленном порядке по решению президента РПЛ (в игровые и резервные дни), либо после его обращения в РФС об изменении графика чемпионата.

Также в случае, если есть угроза безопасности, с момента прибытия на стадион решение об отмене матча может принять делегат», — говорится в тексте заявления в телеграм-канале лиги.