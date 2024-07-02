Сесар Навас: Виллиану Жозе не понадобится много времени на адаптацию в России и «Спартаке»

Бывший защитник «Малаги», «Расинга», «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас отреагировал на переход бразильского нападающего Виллиана Жозе из «Бетиса» в московский «Спартак».

«Виллиан Жозе — нападающий с большим опытом. Ему не понадобится много времени на адаптацию, как молодым иностранцам, приезжающим в чемпионат России. Он привык играть в командах, находящихся под серьёзным давлением, поэтому его не испугать повышенной ответственностью в «Спартаке», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

1 июля 2024 года московский «Спартак» подписал 32-летнего бразильского нападающего Виллиана Жозе, который ранее выступал за «Бетис». Стороны заключили контракт на два года.

Напомним, в минувшем сезоне испанской Примеры форвард сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач. Контракт Виллана Жозе с испанским клубом был рассчитан до лета 2026 года. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 5 млн.