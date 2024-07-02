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«Тоттенхэм» объявил о переходе 18-летнего хавбека Арчи Грея

«Тоттенхэм» объявил о переходе 18-летнего хавбека Арчи Грея
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Лондонский «Тоттенхэм» официально объявил о переходе центрального полузащитника Арчи Грея. Ранее футболист выступал за «Лидс».

Грей является выпускником академии «Лидса», за первую команду хавбек начал выступать летом прошлого года. В рамках сезона-2023/2024 молодой полузащитник провёл 52 матча во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Арчи в € 18 млн.

Отметим, что «Тоттенхэм» завершил прошлый сезон на пятом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Ангелоса Постекоглу отстала от четвёртой «Астон Виллы» на два очка и, таким образом, не попала в Лигу чемпионов. В следующем сезоне «шпоры» будут выступать в Лиге Европы.

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