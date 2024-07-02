«Захарян готов проявить весь свой талант». В Испании поделились ожиданиями от игры Арсена

Известное испанское издание Mundo Deportivo проанализировало первый сезон полузащитника Арсена Захаряна в испанском «Реале Сосьедад», а также поделилось ожиданиями от выступлений россиянина в сезоне-2024/2025.

«Захарян готов взять на себя больше ответственности и проявить весь свой талант, которым он обладает, и который в прошлом сезоне проявлялся лишь отрывочно. Очевидно, что его роль станет ещё более значимой, если «Реалу Сосьедад» не удастся сохранить полузащитника Микеля Мерино.

В прошлом году Захарян долго не мог проявить себя, потому что прибыл в последние недели трансферного окна и потому что каждый раз, когда его вызывали в сборную и казалось, что он готов внести свой вклад, он страдал от какой-то вирусной проблемы, которая отправляла его в постель. Он также сдал положительный тест на COVID-19, из-за чего не попадал в состав три матча подряд. Однако с течением времени он рос, адаптируясь к тренировкам и постепенно осваивая испанский язык.

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Таким образом, он стал настоящим активом и вошёл в ротацию в последних 10 матчах лиги. Он начал в основе пять из них и наконец-то смог применить свою игру на практике: гол в ворота «Кадиса» и две результативные передачи в матчах с «Вильярреалом» и «Алавесом» стали тем скудным багажом в 40 матчах для Захаряна, который уверен, что сможет значительно увеличить эти показатели в этом сезоне.

Кроме того, ему очень поможет возможность с самого начала провести предсезонку вместе со всеми под руководством Иманола Альгуасиля, который пытается привить ему тот гений, тот амбициозный и победный характер, которого ему, похоже, не хватает», — написал журналист Mundo Deportivo Анхель Лопес в рамках разбора выступления Захаряна.