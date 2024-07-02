Губерниев: Роналду — фиговенький артист драматических театров

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о выступлении сборной Португалии в последнем матче Евро-2024. Напомним, форвард Криштиану Роналду не сумел забить пенальти в ворота Словении, из-за чего заплакал в перерыве между экстра-таймами.

«Роналду — артист больших и малых драматических театров, и артист фиговенький… А вот вратарь португальцев — истинный худрук!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, накануне, 1 июля, состоялся матч между Словенией и Португалией. Игра проходила на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт-на-Майне, Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато из Италии. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Основное время матча закончилось без забитых голов (0:0). На 105-й минуте нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти, который отразил вратарь словенцев Ян Облак. Игра перешла в серию пенальти, где сильнее и удачливее оказались португальцы. Таким образом, сборная Португалии вышла в четвертьфинал Евро-2024, где сыграет с Францией.