«Торино» готов продать Илича в «Зенит» при получении достойного предложения

Итальянский «Торино» готов продать полузащитника Ивана Илича в «Зенит» при условии, что сине-бело-голубые сделают достойное предложение. Об этом сообщает Toro News.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» договорился с «Торино» по трансферу хавбека Ивана Илича. Отмечалось, что в ближайшее время сербский игрок должен пройти медосмотр.

23-летний Илич выступает в составе «Торино» с зимы 2023 года. В минувшем сезоне итальянской Серии А серб принял участие в 31 матче, забил три гола и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение Ивана с туринцами рассчитано до 30 июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость сербского футболиста в € 18 млн.