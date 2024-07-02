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«Торино» готов продать Илича в «Зенит» при получении достойного предложения

«Торино» готов продать Илича в «Зенит» при получении достойного предложения
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Итальянский «Торино» готов продать полузащитника Ивана Илича в «Зенит» при условии, что сине-бело-голубые сделают достойное предложение. Об этом сообщает Toro News.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что «Зенит» договорился с «Торино» по трансферу хавбека Ивана Илича. Отмечалось, что в ближайшее время сербский игрок должен пройти медосмотр.

23-летний Илич выступает в составе «Торино» с зимы 2023 года. В минувшем сезоне итальянской Серии А серб принял участие в 31 матче, забил три гола и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение Ивана с туринцами рассчитано до 30 июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость сербского футболиста в € 18 млн.

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