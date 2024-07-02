Сесар Навас считает, что «Спартаку» придётся перестроить игру под Виллиана Жозе

Бывший защитник «Малаги», «Расинга», «Рубина» и «Ростова» Сесар Навас прокомментировал переход бразильского нападающего Виллиана Жозе из «Бетиса» в московский «Спартак».

«Слышал, что он собирается забить много голов, и у него есть качества для этого — прежде всего поставленный удар и очень хорошая игра в воздухе. Виллиан всегда был мощным и сильным игроком и, несмотря на свои 32 года, по-прежнему остаётся таким. Его сильная сторона – игра внутри штрафной площади, именно там он наиболее эффективен. Игра «Спартака» должна строиться на передачах Виллиану Жозе в пределы штрафной. Это качественное усиление для «Спартака», думаю, он сразу покажет хорошую игру. Но «Спартаку» придётся адаптировать свою игру к особенностям Виллиана Жозе, чтобы добиться максимальной пользы от него», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.