Булыкин: Алексей Миранчук в США — необычно, многие задумываются об «американской мечте»

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на новости о том, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук интересен американскому клубу «Ди-Си Юнайтед».

«Это был бы необычный переход, хотя в США сейчас много внимания уделяется футболу. В следующем году там будут большие турниры, а в 2026 году в США будет чемпионат мира. Всё развивается гигантскими темпами. Может, ради участия в этом всём Миранчук и соберётся туда. Но европейская карьера круче американской. Но «американская мечта» — это то, о чём многие задумываются и хотят туда уехать», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Миранчук перешёл в «Аталанту» в 2020 году из московского «Локомотива». Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2025 года. В завершившемся сезоне-2023/2024 Алексей провёл за «Аталанту» 42 матча во всех турнирах, забил четыре гола и отдал 12 результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает Миранчука в € 10 млн. Вместе с итальянским клубом российский хавбек в прошлом сезоне стал победителем Лиги Европы.