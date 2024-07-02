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Румыния — Нидерланды. Прямая трансляция
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Игрок Нидерландов Гакпо: хотим обыграть румын в 1/8 финала Евро-2024

Игрок Нидерландов Гакпо: хотим обыграть румын в 1/8 финала Евро-2024
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Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо высказался в преддверии матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Румынии.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
02 июля 2024, вторник. 19:00 МСК
Румыния
Не начался
Нидерланды
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«После последнего матча все голландцы были разочарованы — мы это знаем. Но мы хотим побеждать в каждой игре, включая эту. Приятно, что за нами стоит целая страна, как и все болельщики в оранжевом, которые будут поддерживать нас на стадионе», — приводит слова Гакпо официальный сайт УЕФА.

Календарь Евро-2024
Турнирная сетка Евро-2024

Напомним, матч между Нидерландами и Румынией состоится сегодня, 2 июля. Команды будут играть на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. На групповом этапе Румыния заняла первое место в квартете Е (4 очка), а Нидерланды расположились на третьей строчке в группе D (4 очка). Чемпионат Европы в Германии пройдёт с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла сборную Англии (1:1, 3:2 пен.). Самыми титулованными сборными Евро являются Германия и Испания, которые выигрывали турнир по три раза.

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