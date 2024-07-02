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Общее собрание РПЛ согласовало проект Регламента РПЛ на сезон-2024/2025

Общее собрание РПЛ согласовало проект Регламента РПЛ на сезон-2024/2025
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Общее собрание РПЛ согласовало проект Регламента Российской Премьер-Лиги на сезон-2024/2025. После утверждения исполкомом (бюро исполкома) Российского футбольного союза (РФС) документ станет доступен на ресурсах лиги, сообщает пресс-служба лиги в своём телеграм-канале.

Также сообщается, что клубы РПЛ согласовали внесение изменений в технический и коммерческий регламенты турнира. В ближайшее время утверждённые версии документов будут опубликованы на информационных площадках лиги.

Отмечается, что единого партнёра в области сбора, обработки и предоставления общей и продвинутой статистики в сезонах-2024/2025 и 2025/2026 клубы не выбрали. Данный вопрос будет вынесен на следующее общее собрание клубов Российской Премьер-Лиги.

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