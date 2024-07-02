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Роналду, Лукаку и Мбаппе — в топе худших игроков Евро-2024 по ожидаемым голам

Роналду, Лукаку и Мбаппе — в топе худших игроков Евро-2024 по ожидаемым голам
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, форвард Бельгии Ромелу Лукаку и крайний нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе попали в топ худших игроков чемпионата Европы — 2024 по ожидаемым голам по версии WhoScored.

Напомним, сборная Франции играла в 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 с национальной командой Бельгии. Подопечные Дидье Дешама одержали победу с минимальным счётом и прошли в четвертьфинал. Сборная Португалии встречалась со Словенией.

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Эта игра состоялась накануне, 1 июля, и прошла на стадионе «Дойче Банк Парк». Основное время матча закончилось без забитых голов (0:0). На 105-й минуте нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти, который отразил вратарь словенцев Ян Облак. Не забив голов и в дополнительное время, команды пробили серию послематчевых пенальти, где решающим оказался удар нападающего сборной Португалии Бернарду Силвы.

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