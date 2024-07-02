Роналду вошёл в пятёрку худших игроков в истории Евро по количеству безголевых ударов

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду является лидером Евро-2024 по количеству безголевых ударов — он нанёс 20 ударов, которые в итоге не стали результативными.

Как отмечает Squawka, Роналду уже вошёл в пятёрку худших игроков в истории чемпионатов Европы (статистика ведётся с 1980 года) по количеству безголевых ударов за один розыгрыш турнира.

Игроки с наибольшим количеством безголевых ударов за один турнир в истории Евро:

Деку — 24 безголевых удара (Евро-2004);

— 24 безголевых удара (Евро-2004); Фернандо Йерро — 23 безголевых удара (Евро-1996);

— 23 безголевых удара (Евро-1996); Кевин Де Брёйне — 21 безголевой удар (Евро-2016);

— 21 безголевой удар (Евро-2016); Дани Ольмо — 21 безголевой удар (Евро-2020);

— 21 безголевой удар (Евро-2020); Криштиану Роналду — 20 безголевых ударов (Евро-2024).

Напомним, накануне, 1 июля, состоялся матч между Словенией и Португалией. Игра проходила на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт-на-Майне, Германия). Основное время матча закончилось без забитых голов (0:0). На 105-й минуте нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти, который отразил вратарь словенцев Ян Облак. Игра перешла в серию пенальти, где сильнее и удачливее оказались португальцы.