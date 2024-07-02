ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Румыния — Нидерланды. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду вошёл в пятёрку худших игроков в истории Евро по количеству безголевых ударов

Роналду вошёл в пятёрку худших игроков в истории Евро по количеству безголевых ударов
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду является лидером Евро-2024 по количеству безголевых ударов — он нанёс 20 ударов, которые в итоге не стали результативными.

Как отмечает Squawka, Роналду уже вошёл в пятёрку худших игроков в истории чемпионатов Европы (статистика ведётся с 1980 года) по количеству безголевых ударов за один розыгрыш турнира.

Игроки с наибольшим количеством безголевых ударов за один турнир в истории Евро:

  • Деку — 24 безголевых удара (Евро-2004);
  • Фернандо Йерро — 23 безголевых удара (Евро-1996);
  • Кевин Де Брёйне — 21 безголевой удар (Евро-2016);
  • Дани Ольмо — 21 безголевой удар (Евро-2020);
  • Криштиану Роналду — 20 безголевых ударов (Евро-2024).

Напомним, накануне, 1 июля, состоялся матч между Словенией и Португалией. Игра проходила на стадионе «Дойче Банк Парк» (Франкфурт-на-Майне, Германия). Основное время матча закончилось без забитых голов (0:0). На 105-й минуте нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не смог реализовать пенальти, который отразил вратарь словенцев Ян Облак. Игра перешла в серию пенальти, где сильнее и удачливее оказались португальцы.

Календарь Евро-2024
Таблица Евро-2024
Материалы по теме
«От Роналду остался только жест». Мировые СМИ разбираются с градом слёз Криштиану на Евро
«От Роналду остался только жест». Мировые СМИ разбираются с градом слёз Криштиану на Евро
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android