В сезоне-2024/2025 игрок месяца РПЛ будет выступать со специальным шевроном на форме

В сезоне-2024/2025 лучший игрок месяца Российской Премьер-Лиги будет выступать со специальным шевроном на форме, сообщает пресс-служба лиги.

«Теперь стать лучшим игроком месяца в РПЛ ещё почётнее — весь следующий месяц лучший футболист будет играть со специальным патчем на форме. Первым с шевроном сыграет Константин Тюкавин — он последним забрал награду игрока месяца!» — говорится в заявлении в телеграм-канале лиги.

Ранее стало известно, что общее собрание клубов Российской Премьер-Лиги согласовало проект регламента на сезон-2024/2025, где проголосовало за изменение механизма отмены и переноса матчей. Отмечается, что изменения в регламенте должны быть утверждены на исполкоме (бюро исполкома) РФС.