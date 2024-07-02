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«Испорченный ребёнок». Журналист, которого Де Брёйне назвал «тупым», ответил бельгийцу

«Испорченный ребёнок». Журналист, которого Де Брёйне назвал «тупым», ответил бельгийцу
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Журналист Танкреди Палмери прокомментировал резкую реакцию полузащитника Бельгии Кевина Де Брёйне на его вопрос. Напомним, футболист ушёл с пресс-конференции после ответа на вопрос о том, почему «золотое» поколение национальной команды не выиграло ни одного трофея, и назвал журналиста «тупым» после поражения в матче с Францией в 1/8 финала чемпионата Европы в Германии.

«Ха, Де Брёйне только что назвал меня тупым. Эй, Кевин, небольшое напоминание: «золотые поколения» Франции, Англии, Германии и Испании, о которых ты сказал, играли в финале! Типичный футболист, который хочет, чтобы ему говорили только о том, как он хорош. Испорченный ребёнок», – написал Палмери в своих социальных сетях.

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Отметим, что матч 1/8 финала чемпионата Европы — 2024, в котором встречались сборные Франции и Бельгии, завершился победой французов со счётом 1:0 благодаря автоголу защитника бельгийцев Яна Вертонгена. Таким образом, французы прошли в четвертьфинал турнира, где встретятся с Португалией.

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