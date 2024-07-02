Ванья Дркушич: у меня договор с «Сочи», что меня продают

Центральный защитник «Сочи» Ванья Дркушич, выступавший за сборную Словении на чемпионате Европы — 2024, высказался о своём будущем в российском клубе. Напомним, «Сочи» занял последнее место в РПЛ по итогам сезона-2023/2024 и будет выступать в Мелбет Первой лиге.

«Какие планы? Если честно, не знаю. Чемпионат Европы закончился, у меня договор с руководством «Сочи» и агентом, что обсудим сейчас все возможности. И у меня договор с клубом, что меня продают. Не уверен, что будет дальше. Мы обсуждали это и перед чемпионатом Европы — если будет хорошее предложение, то меня отпустят.

Есть ли понимание, где хочу продолжить карьеру? Не знаю. Мне говорили, что если будет предложение из топовых клубов России, то можно обсудить. Но я хочу попробовать себя в ведущих европейских чемпионатах», — приводит слова Дркушича «РБ Спорт».

Напомним, в минувшем клубном сезоне Дркушич принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,8 млн.